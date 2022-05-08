В Сочи 9 мая будет праздничный салют из более чем 2 тыс. залпов

Краснодарский край

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  • Салют в честь Великой Победы в Краснодаре © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    Салют в честь Великой Победы в Краснодаре © Алёна Живцова, ЮГА.ру

В Сочи 9 мая в честь Победы в Великой Отечественной войне будет большой праздничный салют

«Небо курорта осветят в общей сложности порядка 2 тыс. залпов. Праздничные фейерверки будут запущены с пяти площадок — на набережных Центрального, Адлерского, Лазаревского, Хостинского районов и в районе вертодрома Красной Поляны», — говорится в сообщении, опубликованном 8 мая в телеграм-канале администрации Сочи.

Салют начнется в 22:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк». Кроме того, городские власти пообещали большой праздничный концерт и салют.

День Победы Сочи

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В Сочи 9 мая будет праздничный салют из более чем 2 тыс. залпов
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