Вице-премьер РФ заявил, что из-за санкций изменятся цена и сроки реализации программы развития Сочи

Марат Хуснуллин сказал, что уход зарубежных производителей с российского рынка скажется на программе развития Сочи. В том числе на ремонте очистных сооружений

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин 4 мая посетил Сочи. В городе обсуждали комплексную программу развития и модернизацию канализационных очистных сооружений.

Программа включает в себя 20 объектов на Черноморском побережье, 8 из них находятся в Сочи. Обновление для города-курорта обойдется почти в 35 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Работы на очистных сооружениях уже идут, но из-за санкций сдвинутся сроки и изменится цена. По словам Хуснуллина, необходимо рассматривать импортозамещение и определить одного производителя всего оборудования.

«Мы планировали с одним оборудованием заходить, сейчас понимаем, что нужен другой набор оборудования, это тоже приводит к задержкам по времени и смещению сроков. Поэтому цена и сроки будут меняться», — приводит слова вице-премьера ТАСС.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский написал в своем телеграме, что программа развития города принята до 2030 года. Она предполагает замену и строительство более 2,6 тыс. км сетей водоснабжения.

Кроме того, в дальнейшем возможно создание отдельной федеральной программы по берегоукреплению Сочи. Копайгородский отметил, что пляжи города становятся все меньше из-за отсутствия берегоукрепления. Для сохранения территории требуются дорогостоящие работы.