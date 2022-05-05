В Анапе пропала 14-летняя девочка

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Анапа», t.me/typoanapa
    © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Анапа», t.me/typoanapa

В Анапе уже двое суток не могут найти 14-летнего подростка

В соцсетях Анапы сообщили, что утром 3 мая пропала 14-летняя Софья Половцева. Девочка ушла на танцы и не вернулась домой. Ее телефон выключен. Девочка проживает в поселке Цибанобалка.

Сейчас ее ищут полицейские и волонтеры. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сони, просят позвонить по номеру: 8 (903) 448-66-20 или 112.

Как писали Юга.ру, в Апреле в Сочи пропала 16-летняя девушка. Она вышла из дома и не вернулась. В том же месяце в Анапе нашли тело 17-летнего парня, который пропал в декабре 2021 года.

Анапа Дети

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