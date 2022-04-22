В Сочи девять дней назад пропала 16-летняя девушка

Краснодарский край

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  • © Ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»
    © Ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Сочи 13 апреля пропала 16-летняя Вероника Бакурадзе

13 апреля в Сочи 16-летняя Вероника Бакурадзе вышла из дома и не вернулась. Девушку до сих пор не могут найти, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Вероника среднего телосложения, у нее светло-русые волосы и зеленые глаза. Ростом она 158 см, во что была одета в день пропажи — неизвестно

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Людей, которые что-либо знают о местонахождении Вероники, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Как писали Юга.ру, 17 апреля в Анапе нашли тело парня, который пропал в декабре 2021 года.

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