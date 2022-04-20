В Анапе нашли тело 17-летнего парня, который пропал в декабре прошлого года
Следователи Анапы возбудили уголовное дело после смерти 17-летнего подростка. Его тело искали с декабря
В Краснодаре 20 декабря пропал 17-летний Роман Богачков. Он ушел из дома и не вернулся. Через несколько дней после этого парня видели в Анапе. Искать его помогали волонтеры «Лиза Алерт».
Мальчика искали 4 месяца. Вместе с МЧС полиция и добровольцы Анапы несколько раз обследовали водоемы, территории санаториев и баз отдыха, заброшенные стройки. Подростка искали даже с помощью квадрокоптера.
Его тело удалось найти 17 апреля в здании по улице Гребенской в Анапе. В зимний период посещение не использовали. В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали, что по предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Для установления точных причин назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Как писали Юга.ру, в январе 2021 года в станице Новомышастовской пропала 14-летняя девушка. Она ушла из дома и не вернулась. Ее тело нашли 22 июля в районе станицы.