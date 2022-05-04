В Музыкальном микрорайоне Краснодара нашли тело мужчины

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Днем 4 мая на улице Есенина в Краснодаре нашли труп мужчины с ножевым ранением

Информация о случившемся появилась в телеграм-канале «Жесть Краснодара и края». Очевидец опубликовал кадры, на которых видно кровь на тротуаре, машину скорой помощи и небольшое скопление людей. В посте написано, что мужчина получил ранение в ногу. Медикам не удалось его спасти.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю подтвердили случившееся. Там отметили, что о происшествии сообщили в Прикубанский отдел следкома. Ранение было в области бедра. На месте работает следователь и осматривает место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как писали Юга.ру, в декабре в Краснодаре за рулем реанимобиля скончался водитель. Мужчине стало плохо во время движения. Он потерял сознание, выехал на тротуар и врезался в здание.

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