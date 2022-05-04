Мэр Краснодара потребовал максимально оперативно дать электричество на Кубанской Набережной. Его отключили позавчера
3 мая жители дома на улице Кубанской Набережной в Краснодаре пожаловались на отключение электричества. После выходных на эту жалобу отреагировал мэр
3 мая телеграм-канал Туподар опубликовал пост, в котором от лица жителей дома на Кубанской Набережной говорилось об отключении электроэнергии.
«Вчера (2 мая), около 8 часов вечера в наш дом прекратилась подача электроэнергии, соответственно в квартирах нет воды, не работают лифты, невозможно готовить. В нашем доме 370 квартир, много семей с маленькими детьми. По нашей информации, при проведении ремонтных работ был поврежден силовой кабель, питающий нашу ТП (подстанцию). Данные сети находятся в частных руках, собственник линии никаких действий не предпринимает, сетевые организации не реагируют на обращения, администрация города бездействует», — говорится в сообщении.
Утром 4 мая в неофициальном телеграм-канале мэра Краснодара Андрея Алексеенко появилось требование «максимально оперативно восстановить нормальное энергоснабжение». А заодно и проверить все частные сети и коммуникации. Потому что проблема возникла из-за того, что авария произошла на частных электросетях.
По словам Алексеенко, четыре жилых дома в том районе питают две линии, одна из которых аварийная, вторая — вышла из строя. О состоянии электросетей стало известно только после раскопок.
«Показательно, что кабели принадлежат частному владельцу — отелю. Но ремонтировать их он отказался. Городские службы занимаются восстановлением сами. Сейчас для жителей многострадальных домов устанавливают дизельгенератор. Свет подадут по временной схеме», — сказал Алексеенко.
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Также мэр города удивился, почему собственники сетей не обслуживают их, хотя обязаны делать это по закону.
Сколько человек пострадали от аварии на сетях на Кубанской Набережной, не сообщают. Сроки восстановления подачи электричества тоже не называют.