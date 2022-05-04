Мэр Краснодара потребовал максимально оперативно дать электричество на Кубанской Набережной. Его отключили позавчера

3 мая жители дома на улице Кубанской Набережной в Краснодаре пожаловались на отключение электричества. После выходных на эту жалобу отреагировал мэр

3 мая телеграм-канал Туподар опубликовал пост, в котором от лица жителей дома на Кубанской Набережной говорилось об отключении электроэнергии.



«Вчера (2 мая), около 8 часов вечера в наш дом прекратилась подача электроэнергии, соответственно в квартирах нет воды, не работают лифты, невозможно готовить. В нашем доме 370 квартир, много семей с маленькими детьми. По нашей информации, при проведении ремонтных работ был поврежден силовой кабель, питающий нашу ТП (подстанцию). Данные сети находятся в частных руках, собственник линии никаких действий не предпринимает, сетевые организации не реагируют на обращения, администрация города бездействует», — говорится в сообщении.



Утром 4 мая в неофициальном телеграм-канале мэра Краснодара Андрея Алексеенко появилось требование «максимально оперативно восстановить нормальное энергоснабжение». А заодно и проверить все частные сети и коммуникации. Потому что проблема возникла из-за того, что авария произошла на частных электросетях.

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По словам Алексеенко, четыре жилых дома в том районе питают две линии, одна из которых аварийная, вторая — вышла из строя. О состоянии электросетей стало известно только после раскопок. «Показательно, что кабели принадлежат частному владельцу — отелю. Но ремонтировать их он отказался. Городские службы занимаются восстановлением сами. Сейчас для жителей многострадальных домов устанавливают дизельгенератор. Свет подадут по временной схеме», — сказал Алексеенко.

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