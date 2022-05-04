Сегодня на Кубани будет облачно, а к выходным пойдет дождь

Краснодарский край

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  • Непогода в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Непогода в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

4 мая на Кубани будет от 14 до 20 градусов тепла, облачно, местами возможен непродложительный дождь. В горах температура днем не поднимется выше 15 градусов, а ночью опустится до +5.

В Краснодаре утром ожидается туман, ветер северо-восточный 4-9 м/с. Днем от 18 до 20 тепла.

Геленджик как раз настигнут дожди. Из-за этого температура не поднимется выше 15 градусов. К вечеру осадки должны прекратиться.

День в Горячем Ключе и Сочи будет безветренным, воздух прогреется до +18.

На севере края, в Кущевском районе, столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов.

К выходным погода начнет портиться по всему краю: в отдельных районах пойдут сильные ливни, возможны грозы. Порывы ветра в пятницу, 6 мая, будут достигать 23м/с. Но днем воздух все равно прогреется до +15-20°.

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