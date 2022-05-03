В Краснодаре два дня будут распылять раствор от комаров

Краснодарский край

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  • Покровское озеро, ноябрь 2008 года © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Покровское озеро, ноябрь 2008 года © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

С 4 по 6 мая в городе проведут дезинсекцию

В Краснодаре от комаров обработают водоемы и берега. Работы проведут с 4 по 6 мая.

В городе будут распылять специальный раствор. По данным пресс-службы администрации города, дезинсекцию проведут в 23 местах. Сначала энтомологи возьмут пробы, после этого равномерно опрыскают поверхности водоемов и берегов. После — проверят, не осталось ли личинок.

Раствор для уничтожения комаров безопасен для людей, животных и рыб. Так в краевой столице борются с насекомыми каждый год, с установлением тепла. Работы завершат осенью.

Краснодар Насекомые

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