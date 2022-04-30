В Краснодаре на улице Московской произошло смертельное ДТП

30 апреля в Краснодаре произошло ДТП, один человек погиб и два пострадали

Около 6 утра 49-летний водитель автобуса ВАЗ, двигаясь по улице Московской с сторону Солнечной, решил выполнить разворот с крайней правой полосы, но столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем марки Toyota. В результате ДТП 29-летний водитель иномарки скончался на месте, двое его пассажиров 19 и 20 лет с травмами различной степени тяжести госпитализированы, рассказал журналистке Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии проводят административное расследование.

Как писали Юга.ру, рано утром 18 апреля в Краснодаре столкнулись BMW и «Газель». Кадры ДТП попали на камеру видеонаблюдения, на них видно, как немецкая легковушка врезается в грузовик, который после удара разорвало на две части.