В Краснодаре в ДТП разорвало «Газель». Есть пострадавшие

18 апреля в Краснодаре два человека пострадали в ДТП с «Газелью»

Рано утром 18 апреля в Краснодаре столкнулись BMW и «Газель». Кадры ДТП попали на камеру видеонаблюдения, их опубликовали в телеграм-канале «ЧП Краснодар» . На записи видно, как немецкая легковушка врезается в грузовик, который после удара разорвало на две части.

В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что ДТП произошло около 5:15 на пересечении улиц Северной и Янковского. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля BMW двигался по улице Янковского, на пересечении с Северной не уступил дорогу «Газели» и врезался в нее. После удара иномарка наехала на светофор.

Оба водителя пострадали. Кроме того, водитель BMW предположительно был пьян. По факту ДТП идет расследование.

Как писали Юга.ру, 15 апреля на трассе в районе Белореченска произошло смертельное ДТП. 75-летний водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. 19-летний водитель отечественной легковушки скончался.