Краснодарский адвокат поможет журналисту судиться с телеведущим Владимиром Соловьевым

Всё началось с того, что Соловьев в эфире передачи «Полный контакт» с полпредом президента на Урале Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург центром мерзотной либероты, которая породила многих подонков, теперь скрывающихся за границей. Во время выступления он в том числе упомянул и журналиста Дмитрия Колезева, определив его предателем родины.

29 апреля главный редактор Republic (признано в России иноагентом) сообщил в своем телеграм-канале, что будет подавать на Соловьева заявление в суд, чтобы его слова проверили на «предмет оскорблений, клеветы и разжигания ненависти и вражды».

«На мой взгляд, Соловьев стремился унизить как меня лично (назвав «предателем родины», «подонком, притворяющимся российским гражданином» и обвинив в сотрудничестве с иностранными разведками), так и социальную группу — людей либеральных взглядов и в первую очередь тех из них, кто проживает в Екатеринбурге», — написал Дмитрий Колезев, добавив, что его интересы представит краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Юрист также подготовит шаблон документа, чтобы все желающие смогли подать на Соловьева схожие заявления. Если удастся взыскать с телеведущего компенсацию морального вреда, деньги перечислят в «Фонд Ройзмана».

Михаил Беньяш в своем телеграм-канале подтвердил информацию, указав, что будет вести дело бесплатно «исключительно из любви к искусству».