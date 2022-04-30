Роспотребнадзор поручил заняться профилактикой холеры в стране

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Burst, pixels.com
    © Фото Burst, pixels.com

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова 28 апреля подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры

Как сообщается на сайте ведомства, цель — предотвратить возможный завоз и распространение заболевания на территории России. Чтобы избежать распространения холеры, предполагается усилить контроль за лабораторными исследованиями сточных вод, запасти диагностические среды и реагенты.

Руководителям территориальных органов поручено до 1 июня провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, оснастить лаборатории необходимой аппаратурой, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах, организовать всестороннюю подготовку медицинских работников.

Холера — опасная острая инфекция, проявляется поражением тонкого кишечника, диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости. Основные меры профилактики: соблюдение правил гигиены и безопасное приготовление и хранение пищи.

Здравоохранение

Новости

Роспотребнадзор поручил заняться профилактикой холеры в стране
В Краснодарском крае запустили турпроект «Горы близко»
В Краснодаре работают 10 ярмарок выходного дня
Кубанские депутаты переписали избирательное законодательство. Узнали мнение политолога
Бывший полицейский из Тихорецка получил 9 лет колонии за ДТП с двумя погибшими
В Краснодаре передали в суд дело бывшего полковника, который требовал взятку в 40 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте