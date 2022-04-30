Роспотребнадзор поручил заняться профилактикой холеры в стране

Как сообщается на сайте ведомства, цель — предотвратить возможный завоз и распространение заболевания на территории России. Чтобы избежать распространения холеры, предполагается усилить контроль за лабораторными исследованиями сточных вод, запасти диагностические среды и реагенты.

Руководителям территориальных органов поручено до 1 июня провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, оснастить лаборатории необходимой аппаратурой, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах, организовать всестороннюю подготовку медицинских работников.

Холера — опасная острая инфекция, проявляется поражением тонкого кишечника, диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости. Основные меры профилактики: соблюдение правил гигиены и безопасное приготовление и хранение пищи.