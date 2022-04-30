В Краснодарском крае запустили турпроект «Горы близко»

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

В Краснодарском крае с 1 мая с помощью проекта «Горы близко» будут развивать систему пешего туризма

Обновили маршруты, благоустроили кемпинги, стоянки и базы на территории Геленджика, Новороссийска, Горячего Ключа, Северского и Абинского районов. Планируется, что в проекте будут участвовать и другие муниципалитеты. Маршруты не требуют специальной подготовки и сложной экипировки.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, администрация края ставит перед собой задачу заново открыть для массового посетителя Западный Кавказ, создать условия для комфортного и безопасного отдыха в горных и предгорных районах края, возродить традиции пешеходного туризма.

Маршруты спроектированы таким образом, чтобы их можно было пройти за выходные дни, большинство треков доступны для семей с детьми. По словам Руппеля, в первую очередь проработали направления, связанные с Краснодаром. Такая альтернатива позволит разгрузить туристический поток и автомобильные трассы, а также разнообразить отдых.

Ориентироваться на маршрутах можно без специальных навыков — все тропы расчищены, на них нанесена маркировка, выставлены аншлаги и указатели. Подобрать направление и получить полную информацию можно на сайте горыблизко.рф.

Курорты и туризм

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