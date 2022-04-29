В Краснодаре передали в суд дело бывшего полковника, который требовал взятку в 40 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Бывшего замначальника информационного центра ГУ МВД будут судить за покушение на мошенничество в особо крупном размере

Напомним, в сентябре 2021 года замначальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали при получении взятки в 3 млн рублей. По данным Следкома края, это был аванс от взятки в 40 млн рублей.

Полковник знал, что ведется расследование о незаконном обороте сильнодействующих средств. Родственнице фигурантов дела он сообщил, что следствие хочет квалифицировать обвиняемым более тяжелую статью и обещал, что может договориться со следствием, чтобы этого не делали. За это он попросил 40 млн рублей.

Женщина согласилась на условия, передала мужчину 7 млн рублей и сообщила об этом в полицию. При передаче следующей части денег бывшего замначальника задержали. Имя подозреваемого в официальных релизах не упоминается, но ранее на сайте ГУ МВД было указано, что эту должность занимал Александр Полянчев. Информацию с сайта удалили, но она осталась в кэше поисковика Google.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 29 апреля сообщили, что мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). На период следствия его заключили под стражу. Дело передали в суд.

Как писали Юга.ру, в Темрюкском районе бывшего полицейского осудили за взятки от предпринимателей. А в Староминском районе командир ДПС брал взятки со своих сотрудников, за что получил три года колонии общего режима.

Взятка Коррупция Краснодар Мошенничество Суд

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