Кубанские автовладельцы могут пройти ТО со скидкой 30% в КЛЮЧАВТО
Партнерский Краснодарский край
На период майских праздников автодилер КЛЮЧАВТО запустил акцию на техобслуживание для автовладельцев-физлиц
С 30 апреля по 10 мая в дилерских центрах КЛЮЧАВТО можно пройти техобслуживание своего автомобиля со скидкой 30% на все работы и запчасти, а в подарок — выбрать одну из сервисных услуг.
Записаться можно уже сейчас на сайте или по телефону 8 (800) 505-23-72. Условия акции распространяются только на физических лиц — владельцев автомобилей. С полными правилами можно ознакомиться здесь.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
Если после ТО вы планируете отправиться в небольшое путешествие по курортам Краснодарского края, выбрать маршрут вам поможет наша рубрика «Туризм».
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