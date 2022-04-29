Кубанские автовладельцы могут пройти ТО со скидкой 30% в КЛЮЧАВТО

На период майских праздников автодилер КЛЮЧАВТО запустил акцию на техобслуживание для автовладельцев-физлиц

С 30 апреля по 10 мая в дилерских центрах КЛЮЧАВТО можно пройти техобслуживание своего автомобиля со скидкой 30% на все работы и запчасти, а в подарок — выбрать одну из сервисных услуг.

Записаться можно уже сейчас на сайте или по телефону 8 (800) 505-23-72. Условия акции распространяются только на физических лиц — владельцев автомобилей. С полными правилами можно ознакомиться здесь.

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