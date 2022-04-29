Кубанские депутаты переписали избирательное законодательство. Узнали мнение политолога

21 апреля на сайте ЗСК опубликовали пресс-релиз, в котором говорится о поправках к законам, которые направлены на совершенствование регионального выборного законодательства. Что изменится?

Пресс-служба ЗСК сообщила, что депутаты приняли законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края» и «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об избирательной комиссии Краснодарского края». По словам председателя крайизбиркома Алексея Черненко, эти изменения разработаны для совершенствования правового регулирования выборного процесса депутатов ЗСК, муниципальных депутатов и, в том числе, деятельности избирательной комиссии региона.

Согласно поправкам, реформируется институт членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Они сохраняются только в ЦИК РФ и избирательных комиссиях субъектов РФ. С 1 января 2023 года будет упразднен институт избирательных комиссий муниципальных образований. Со следующего года подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума проводят ТИК либо УИК, на которые полномочия по проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума возлагаются соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации. Будет увеличено количество назначаемых наблюдателей в окружные, территориальные и участковые избирательные комиссии — до 3-х от каждого субъекта назначения. Полный текст пресс-релиза можно посмотреть здесь, а поправки — здесь.

Юга.ру попросили прокомментировать эти изменения политолога Давида Канкия. Почему именно сейчас В первую очередь стоит отметить, что эти изменения — это приведение краевого законодательства в соответствие с федеральным законом. «Не так давно Государственная дума РФ приняла ряд изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» — 67 ФЗ. Это своего рода электоральная конституция. С точки зрения юридического процесса законотворцы обязаны были подогнать региональный закон под федеральный», — рассказал Давид Канкия журналисту Юга.ру.

Что это значит «Безусловно, это уменьшение общественного контроля за процедурой выборов и повышение административной управляемости. В тексте упоминаются члены комиссии с правом совещательного голоса — этот институт в России упраздняется. Это был самый действенный механизм по организации наблюдения на выборах. У них было больше прав, чем у обычных наблюдателей, их не нужно предварительно регистрировать. Сейчас членов комиссии с совещательным голосом вычеркивают из закона. Они остаются только в региональных избиркомах и комиссиях верхнего уровня. Это ключевое решение делает наблюдение сложнее, наши возможности ограничивают, как и возможности общественного контроля», — считает Канкия. Далее идет упразднение избиркомов муниципальных образований (они есть в больших городах, например, в Краснодаре и Сочи). «По большому счету — это ненужная комиссия, которая организовывала выборы депутатов раз в четыре года. Обязанности будут переложены на территориальные избиркомы. В Краснодаре их пять, например. Фактически, упраздняется лишний уровень... Теперь в отдельных случаях разрешается увеличивать количество избирателей на избирательных участках. Сейчас — не более 3 тыс. По моему мнению, это увеличивает нагрузку на комиссию. Чем меньше участок, тем проще избирательной комиссии считать голоса», — сказал Канкия.

Избирательные участки Избирательные участки (их границы) в муниципальных образованиях сейчас формируются на 5 лет. Простыми словами, это список домов, жители которых голосуют на определенном участке. Теперь эти границы могут пересматриваться более гибко. «Для таких быстрорастущих городов как Краснодар — это рационально. Но есть нюансы. Все эти нововведения, по моему мнению, происходят в интересах административных кандидатов для повышения управляемости. Чтобы была возможность перекраивать избирательные участки так, как им удобно», — сказал Давид Канкия.

Количество наблюдателей Раньше каждый кандидат мог привлекать до двух наблюдателей, теперь закон позволяет увеличить их количество до трех человек. Но одновременно на УИК может находиться один, просто его можно менять не один раз, а два теперь.



«По факту возможности контроля снижаются. Если раньше любая партия и кандидат могли отправить на участок и наблюдателя, и члена комиссии с правом совещательного голоса, теперь — только наблюдателя. Одновременно только одного человека, который может несколько раз меняться. В реальности это не расширяет возможности контроля за выборами, так как, вернемся чуть назад, упразднение членов комиссии с правом совещательного голоса — это огромный удар, катастрофа для общественного контроля», — сказал Канкия. Итоги «Какой здесь можно подвести итог. Первое — это усложнение наблюдения за выборным процессом, второе — это расширение административной управляемости. По моему мнению, это приведет к тому, что выборы станут менее контролируемыми с точки зрения общественного наблюдения за ними», — подытожил политолог.