Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве

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  • © Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»
    © Фото предоставлено пресс-службой компании «Ростелеком»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» договорились о цифровой трансформации академии и разработке научных и образовательных проектов

В рамках сотрудничества президентская академия и «Ростелеком» планируют:

  • подготовить цифровую облачную инфраструктуру академии;
  • улучшить систему управления IT-инфраструктурой РАНХиГС, обеспечить информационную безопасность;
  • создать интерактивную карту академии;
  • интегрировать биометрические технологий в работу вуза;
  • разработать систему прикладного макро- и микроэкономического анализа и информационно-коммуникационную платформу «РАНХиГС-консалтинг»;
  • организовать программы обучения и создать экспертно-аналитические и научно-исследовательские работы.

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«Ростелеком уже давно является нашим другом и партнером. Укрепление существующего сотрудничества — важный шаг для академии. Мы ведем активную образовательную и исследовательскую деятельность в области IT. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина в академии проходят подготовку лидеры цифровой трансформации — заместители министров, вице-губернаторы, вице-мэры, сотрудники госкорпораций», — сказал ректор президентской академии Владимир Мау.

Он отметил, что цифровое развитие — важная часть всех образовательных программ академии — от подготовки управленцев высшего звена до программ первого высшего образования.

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«Сотрудничество крупнейшего интегрированного оператора и ведущего вуза по подготовке руководящих кадров для государства и народного хозяйства, безусловно, будет способствовать развитию интернет-экономики. Опыт РАНХиГС по внедрению современных IТ-технологий и проектов обязательно будет полезен для всей сферы высшего образования, позволит повысить ее эффективность и адаптивность к изменениям, скорость которых только нарастает в современном мире. Формирование и развитие цифровых компетенций сегодня критически необходимо руководителям и специалистам, крупному и малому бизнесу, а также организациям социальной сферы, включая учебные заведения всех уровней», — сказал президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

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