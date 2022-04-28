Президентская академия и «Ростелеком» договорились о цифровом партнерстве

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и «Ростелеком» договорились о цифровой трансформации академии и разработке научных и образовательных проектов

«Ростелеком уже давно является нашим другом и партнером. Укрепление существующего сотрудничества — важный шаг для академии. Мы ведем активную образовательную и исследовательскую деятельность в области IT. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина в академии проходят подготовку лидеры цифровой трансформации — заместители министров, вице-губернаторы, вице-мэры, сотрудники госкорпораций», — сказал ректор президентской академии Владимир Мау.

Он отметил, что цифровое развитие — важная часть всех образовательных программ академии — от подготовки управленцев высшего звена до программ первого высшего образования.