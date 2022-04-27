В Краснодаре временно изменится маршрут трамвая № 8

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга:ру
    © Фото Марины Солошко, Юга:ру

Из-за ремонта в Краснодаре трамвай № 8 несколько дней будет ходить по укороченному маршруту

В Краснодаре с 26 по 28 апреля изменится маршрут трамвая № 8. Последний рейс от остановки «Хладокомбинат» будет отправляться в 22:48. Он будет доезжать до остановки «улица Солнечная» и разворачиваться на кольце. До улицы Петра Метальникова он не поедет.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что укоротить маршрут пришлось из-за работ по укладке плит на переездах на участках по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре по просьбам жителей маршрут трамвая № 5 продлили по новой трамвайное ветке — от улицы Солнечной до Петра Метальникова. Также на линию добавили два вагона.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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