Власти Краснодара решили перенести детскую площадку, которую постоянно затапливает. А потом решили не переносить

Краснодарский край

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  • © Скриншот с телеграм-канала t.me/krd_tipich_ru
    © Скриншот с телеграм-канала t.me/krd_tipich_ru

Власти Краснодара все-таки не будут переносить детскую площадку, которую постоянно подтапливает

Ранее Юга.ру писали, что 18 апреля мэр города Андрей Алексеенко «обрушился с критикой» на чиновников из Прикубанского округа по поводу детской площадки в районе перекрестка улиц Ейской и Белозерной. Оказалось, что ее постоянно подтапливает из-за проблемы с дренажными каналами.

Дело в том, что детская площадка находится в низине. Но поднять ее уровень оказалось невозможно, так как это может привести к затоплению частных домов.

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Воду там постоянно откачивали, но это не помогло. Тогда мэр поручил решить проблему. По словам Алексеенко, департамент городского хозяйства предложил перенести детскую площадку на более подходящее место поблизости и сделать это за неделю.

25 апреля (спустя неделю) в мэрии города сообщили, что площадка все еще находится в разобранном состоянии. По данным пресс-службы администрации, на прошлой неделе во время схода жители района выразили желание оставить площадку на прежнем месте, а не переносить ее на новое.

Теперь на месте игровой зоны собираются прочистить дренажный канал. Потом чиновники будут анализировать его эффективность, затем будет решаться вопрос с самой детской площадкой. Сколько времени займет весь этот процесс, не сообщается.

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Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара уже второй раз решили построить ливневку на участке улицы Гудимы, которую постоянно топит. Напомним, еще мэр Краснодара поручил открыть проезд по участку улицы Стасова для разгрузки Старокубанской.

Андрей Алексеенко Краснодар Чиновники

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