Власти Краснодара решили перенести детскую площадку, которую постоянно затапливает. А потом решили не переносить
Власти Краснодара все-таки не будут переносить детскую площадку, которую постоянно подтапливает
Ранее Юга.ру писали, что 18 апреля мэр города Андрей Алексеенко «обрушился с критикой» на чиновников из Прикубанского округа по поводу детской площадки в районе перекрестка улиц Ейской и Белозерной. Оказалось, что ее постоянно подтапливает из-за проблемы с дренажными каналами.
Дело в том, что детская площадка находится в низине. Но поднять ее уровень оказалось невозможно, так как это может привести к затоплению частных домов.
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Воду там постоянно откачивали, но это не помогло. Тогда мэр поручил решить проблему. По словам Алексеенко, департамент городского хозяйства предложил перенести детскую площадку на более подходящее место поблизости и сделать это за неделю.
25 апреля (спустя неделю) в мэрии города сообщили, что площадка все еще находится в разобранном состоянии. По данным пресс-службы администрации, на прошлой неделе во время схода жители района выразили желание оставить площадку на прежнем месте, а не переносить ее на новое.
Теперь на месте игровой зоны собираются прочистить дренажный канал. Потом чиновники будут анализировать его эффективность, затем будет решаться вопрос с самой детской площадкой. Сколько времени займет весь этот процесс, не сообщается.
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