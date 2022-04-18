В Краснодаре чиновники решили перенести детскую площадку, которую постоянно затапливает
В Прикубанском округе Краснодара на улице Ейской постоянно затапливает детскую площадку. Чиновники попытались исправить ситуацию, но пока ничего не изменилось
18 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что мэр города Андрей Алексеенко «обрушился» с критикой на подчиненных во время еженедельной планерки. Поводом для «обрушения» стало то, что чиновники из Прикубанского округа не смогли решить проблему с затоплением детской площадки.
По словам мэра, на углу улиц Ейской и Белозерной постоянно скапливается вода на детской площадке. Вода там собирается из-за проблемы дренажных каналов в частных домах.
«Я не понимаю алгоритма вашей реакции [обращение к чиновникам]. Вам нужно было подорваться, отработать и предложить порядок действий. Не просто разово откачать воду с детской площадки, а решить проблему», — сказал Алексеенко.
Чиновники решили сделать вторую попытку исправить ситуацию и перенести детскую площадку в другое место поблизости. В течение недели это обещают сделать.
После этого Андрей Алексеенко резюмировал, что «проблему отвода ливневых вод в микрорайоне нужно решать системно. И не только здесь».
Так выглядит сама площадка:
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара уже второй раз решили построить ливневку на участке улицы Гудимы, которую постоянно топит. Но она все никак не строится.