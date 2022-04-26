В Краснодаре на Радоницу пустят дополнительные автобусы и трамваи

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На Радоницу в Краснодаре на линию выйдут дополнительные автобусы и трамваи по направлению к Славянскому кладбищу

С 30 апреля по 3 мая в Краснодаре на линию выйдут шесть временных автобусных маршрутов. Они будут ходить с 9:00 до 18:00. На маршрутах, следующих в направлении кладбища, разместят специальные таблички:

  • № 2К «Улица Валерия Гассия — Славянское кладбище»;
  • № 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище»;
  • № 12К «Стадион «Кубань» — ул. Круговая»;
  • № 67К «Улица 3-я Целиноградская — Славянское кладбище»;
  • № 121К «Мегацентр «Красная площадь» — Новое городское кладбище, хутор Копанской»;
  • № 140К «Хутор Новый — Новое городское кладбище, хутор Копанской»

Кроме того, на территории Славянского кладбища будет работать временный маршрут №6 «Центральная аллея городского кладбища — ул. Круговая».

Также на эти дни увеличат количество трамваев, которые едут по направлению к Славянскому кладбищу. Это трамвай № 3 и № 7. Еше в направлении кладбища перенаправят часть трамваев с маршрутов № № 4, 5, 8, 21 и 6. На них установят специальные трафареты.

Автобусные маршруты  № 4, 20, 22, 34, 75, 105А, 140А, 146А, 186Б, 106А и 163А будут работать по расписанию рабочего дня. 

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