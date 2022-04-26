В Краснодаре в ДТП на трамвайных путях сбили дорожный знак

Утром 26 апреля на трамвайных путях в Краснодаре столкнулись автомобиль такси и Mercedes

Около 10:45 26 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Базовской и Гоголя произошло ДТП. На трамвайных путях столкнулись автомобиль такси Lada Largus и Mercedes.

После столкновения Mercedes вылетел на обочину и сбил дорожный знак. Очевидцы сообщили, что в нем находились дети. О пострадавших неизвестно.