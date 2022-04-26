В Краснодаре в ДТП на трамвайных путях сбили дорожный знак

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Утром 26 апреля на трамвайных путях в Краснодаре столкнулись автомобиль такси и Mercedes

Около 10:45 26 апреля в Краснодаре на пересечении улиц Базовской и Гоголя произошло ДТП. На трамвайных путях столкнулись автомобиль такси Lada Largus и Mercedes. 

После столкновения Mercedes вылетел на обочину и сбил дорожный знак. Очевидцы сообщили, что в нем находились дети. О пострадавших неизвестно.

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Столкновение произошло на линии трамвайных маршрутов № 15, 5, 8, 11. По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение уже возобновили. Юга.ру выясняют подробности ДТП.

Обновление в 14:25: в пресс-службе УМВД по Краснодару журналисту Юга.ру рассказали, что водитель автомобиля Mercedes двигалась по улице Базовской в сторону Ленина и на перекрестке с улицей Гоголя не уступила дорогу автомобилю Lada Largus. В результате столкновения Mercedes врезался в дорожный знак. Пострадавших нет.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Такси

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В Краснодаре в ДТП на трамвайных путях сбили дорожный знак

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