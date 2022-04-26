В Адыгее разработали дорожную карту по профилактике ДТП с участием детей и построили новые пешеходные переходы

В Адыгее создали дорожную карту по профилактике аварий с участием детей, провели занятия в образовательных учреждениях и обустроили новые пешеходные переходы у школ и детсадов

В первом квартале 2022 года в Адыгее зарегистрировали 76 ДТП, в которых погибли 18 человек. По вине водителей с признаками опьянения произошло восемь ДТП, по вине водителей, ранее лишенных прав, — два. С начала года задержали 371 водителя в нетрезвом виде. Рост аварийности зафиксировали в Майкопском и Гиагинском районах.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в преддверии летних каникул поручил усилить профилактику ДТП среди учащихся и контроль за соблюдением правил перевозки детей.

«Считаю, что в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма особую роль должны играть родители. Только папа и мама могут привить ребенку основы культуры правильного и безопасного поведения на улице», — подчеркнул Мурат Кумпилов, добавив, что это, естественно, не снимает ответственности с системы образования, слаженной работы ГИБДД, дорожных служб и руководства муниципалитетов.

Минобороны Адыгеи совместно с УГИБДД разработало дорожную карту по профилактике аварий с участием детей, а для первоклассников закупили более 6,3 тыс. светоотражающих жилетов.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в образовательных учреждениях сотрудники ГИБДД провели 134 занятия, в том числе в дошкольных — 28.