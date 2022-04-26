В Адыгее разработали дорожную карту по профилактике ДТП с участием детей и построили новые пешеходные переходы

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Адыгее создали дорожную карту по профилактике аварий с участием детей, провели занятия в образовательных учреждениях и обустроили новые пешеходные переходы у школ и детсадов

В первом квартале 2022 года в Адыгее зарегистрировали 76 ДТП, в которых погибли 18 человек. По вине водителей с признаками опьянения произошло восемь ДТП, по вине водителей, ранее лишенных прав, — два. С начала года задержали 371 водителя в нетрезвом виде. Рост аварийности зафиксировали в Майкопском и Гиагинском районах.

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в преддверии летних каникул поручил усилить профилактику ДТП среди учащихся и контроль за соблюдением правил перевозки детей.

«Считаю, что в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма особую роль должны играть родители. Только папа и мама могут привить ребенку основы культуры правильного и безопасного поведения на улице», — подчеркнул Мурат Кумпилов, добавив, что это, естественно, не снимает ответственности с системы образования, слаженной работы ГИБДД, дорожных служб и руководства муниципалитетов.

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Минобороны Адыгеи совместно с УГИБДД разработало дорожную карту по профилактике аварий с участием детей, а для первоклассников закупили более 6,3 тыс. светоотражающих жилетов.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в образовательных учреждениях сотрудники ГИБДД провели 134 занятия, в том числе в дошкольных — 28.

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Вблизи школ и детсадов Адыгеи обустроили 52 пешеходных перехода, 15 из них оборудовали искусственными неровностями для снижения скорости автомобилей. На переходах многополосных дорог установили дублирующие знаки. Также в республике выполняют контракты по содержанию автодорог, дорожных знаков, разметки, светофоров и подъездов к социально значимым объектам.

По информации руководства Северо-Кавказской железной дороги и «Адыгеяавтодора», на территории республики расположено 43 ж/д переезда. В тестовом режиме работают два комплекса фото- и видеофиксации на переездах в Тахтамукайском районе.

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