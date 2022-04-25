Кубань получит почти 4 млрд рублей на строительство Яблоновского моста и дороги в Дагомыс

Яблоновской мост является первым этапом реализации проекта строительства автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский». Сейчас согласно распоряжению строительство моста завершено на 70%. Мост обещали открыть в 2024 году. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедными дорожками.

Строительство трассы Черниговская — Дагомыс закончено на 42,7%. Эта дорога включена в стратегию пространственного развития России до 2025 года. По условиям контракта, стоимость строительства первой очереди длиной 12,3 км до границы с Адыгеей составила 996 млн рублей. Дорога станет альтернативной трассой к Черному морю.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край может получить еще 17 млрд рублей на строительство трассы к Крымскому мосту. Заявку на дополнительные средства уже подали в Федеральную адресную инвестиционную программу.