Кубань получит почти 4 млрд рублей на строительство Яблоновского моста и дороги в Дагомыс

Краснодарский край

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  • Яблоновский мост © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    Яблоновский мост © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Краснодарскому краю выделят 3,9 млрд рублей для ускоренного строительства дорог

Кубань получит 3,9 млрд рублей на строительство автодороги Черниговская — Дагомыс и Яблоновского моста. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Яблоновской мост является первым этапом реализации проекта строительства автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автомобильной дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский». Сейчас согласно распоряжению строительство моста завершено на 70%. Мост обещали открыть в 2024 году. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедными дорожками.

Как в Краснодаре строят Яблоновский мось:

Строительство трассы Черниговская — Дагомыс закончено на 42,7%. Эта дорога включена в стратегию пространственного развития России до 2025 года. По условиям контракта, стоимость строительства первой очереди длиной 12,3 км до границы с Адыгеей составила 996 млн рублей. Дорога станет альтернативной трассой к Черному морю.

Ранее Юга.ру писали, что Краснодарский край может получить еще 17 млрд рублей на строительство трассы к Крымскому мосту. Заявку на дополнительные средства уже подали в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Дороги Краснодар Правительство Строительство Яблоновский мост

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