Квартиры в Краснодаре подорожали на 56%

Краснодарский край

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  • Открытие дома "Альтаир" компании ВПИК © Елена Синеок. ЮГА.ру
    Открытие дома "Альтаир" компании ВПИК © Елена Синеок. ЮГА.ру

Теперь купить новостройку в краевой столице еще сложнее — данные «ЦИАН.Аналитики»

Стоимость квартиры в новом доме в Краснодаре выросла на 55,5% за год. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Теперь один квадратный метр обходится в 127,2 тыс. рублей. При этом, за месяц жилье в Краснодаре стало дешевле на 1%: в марте средняя стоимость «квадрата» была 128 тыс. руб.

Кубанская столица на третьем месте по росту цен. На первом — Челябинск, там новостройки подорожали на 79%. На втором Ростов-на-Дону — на 59%.

Самое недоступное жилье среди городов-милионников сейчас в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Следом за ними идет Краснодар.

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Квартиры в Краснодаре подорожали на 56%
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