Благодатный огонь спецрейсом доставили в Краснодар через закрытый аэропорт

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Свято-Сергиевский храм © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Свято-Сергиевский храм © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Святыню привезли на Кубань к пасхальным богослужениям, в ночь на 24 апреля

Ночью на Кубань доставили Благодатный огонь. Его привезли из Иерусалима в сочинский аэропорт, а после — в закрытый краснодарский. Транспортировали святыню в краевую столицу вертолетным спецрейсом.

В краснодарском аэропорту лампадки передали священнослужителям. Огонь развезли по церквям и храмам региона. И в ночь на 24 апреля в 500 церквях Кубани провели пасхальные богослужения.

Напомним, Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Воскресения Христова. Его частицы традиционно отправляют в христианские церкви по всему миру.

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