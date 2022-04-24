Благодатный огонь спецрейсом доставили в Краснодар через закрытый аэропорт
Святыню привезли на Кубань к пасхальным богослужениям, в ночь на 24 апреля
Ночью на Кубань доставили Благодатный огонь. Его привезли из Иерусалима в сочинский аэропорт, а после — в закрытый краснодарский. Транспортировали святыню в краевую столицу вертолетным спецрейсом.
В краснодарском аэропорту лампадки передали священнослужителям. Огонь развезли по церквям и храмам региона. И в ночь на 24 апреля в 500 церквях Кубани провели пасхальные богослужения.
Напомним, Благодатный огонь ежегодно сходит в храме Воскресения Христова. Его частицы традиционно отправляют в христианские церкви по всему миру.
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