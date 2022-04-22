В Темрюкском районе осудили бывшего полицейского за взятку от предпринимателя
Темрюкский районный суд вынес приговор бывшему заместителю командира ДПС за коррупцию
Из материалов суда известно, что бывший командир отдельной роты ДПС Темрюкского района Владимир Новицкий в марте 2020 года предложил местному предпринимателю покровительство на дорогах. Бизнесмен занимался перевозками, и в случае остановки машин сотрудниками ДПС, Новицкий обещал не фиксировать нарушения.
За свои услуги бывший замкомандира попросил 5 тыс. рублей за каждое транспортное средство. Когда предприниматель передавал ему 70 тыс. рублей, Новицкого задержали. Впоследствии на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).
Темрюкский районный суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 600 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе на три года. На заседании Новицкий свою вину признал и отказался от дачи показаний.
Как писали Юга.ру, в Староминском районе командир ДПС брал взятки со своих подчиненных за поблажки на службе и получил за это три года колонии.