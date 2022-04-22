В Темрюкском районе осудили бывшего полицейского за взятку от предпринимателя

Из материалов суда известно, что бывший командир отдельной роты ДПС Темрюкского района Владимир Новицкий в марте 2020 года предложил местному предпринимателю покровительство на дорогах. Бизнесмен занимался перевозками, и в случае остановки машин сотрудниками ДПС, Новицкий обещал не фиксировать нарушения.

За свои услуги бывший замкомандира попросил 5 тыс. рублей за каждое транспортное средство. Когда предприниматель передавал ему 70 тыс. рублей, Новицкого задержали. Впоследствии на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Темрюкский районный суд назначил бывшему полицейскому штраф в размере 600 тыс. рублей и запретил занимать должности на госслужбе на три года. На заседании Новицкий свою вину признал и отказался от дачи показаний.

Как писали Юга.ру, в Староминском районе командир ДПС брал взятки со своих подчиненных за поблажки на службе и получил за это три года колонии.