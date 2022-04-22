Тинькофф напомнил об удобстве использования автокредита

В Тинькофф Банке оформить кредит на авто можно онлайн по двум документам, а для оплаты клиентам дарят карты с кешбэком

Автокредит на новый автомобиль в Тинькофф Банке можно взять на срок до пяти лет по ставке от 14,9 % годовых. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Рассчитать ежемесячный платеж и оформить договор можно онлайн.

Выгоды, доступные при оформлении автокредита в Тинькофф Банке: для подачи заявки не нужна справка о доходах и поручитель, достаточно двух документов — паспорта и водительского удостоверения;

подать заявку можно онлайн;

клиент может приобрести машину в любом автосалоне;

кредит можно взять без первоначального взноса и дополнительных страховок;

досрочное погашение возможно без комиссии и согласования с банком;

для регистрации машины в качестве залога можно прислать в банк копию СТС;

если у заемщика нет карты банка, ее выдадут в подарок — обслуживание по ней бесплатное, снять наличные можно без комиссии. А ещё владелец получает кэшбэк бонусами за покупки;

при заключении договора стоимость авто фиксируется и не повышается из-за курса валют или политики бренда.

В подарок Тинькофф Банк оформляет автовладельцам карту с кешбэком, бонусы за любые покупки по ней можно менять на деньги:

10% за АЗС и любые полисы Тинькофф Страхования;

5% за автосервис, запчасти, платные дороги, мойки;

1% за другие покупки;

1 бонус = 1 руб. для автоуслуг, 1,5 бонуса = 1 руб. для покупок на АЗС.