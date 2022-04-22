Тинькофф напомнил об удобстве использования автокредита

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  • © Фото Loubna Aggoun, unsplash.com
    © Фото Loubna Aggoun, unsplash.com

В Тинькофф Банке оформить кредит на авто можно онлайн по двум документам, а для оплаты клиентам дарят карты с кешбэком

Автокредит на новый автомобиль в Тинькофф Банке можно взять на срок до пяти лет по ставке от 14,9 % годовых. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Рассчитать ежемесячный платеж и оформить договор можно онлайн.

Выгоды, доступные при оформлении автокредита в Тинькофф Банке:

  • для подачи заявки не нужна справка о доходах и поручитель, достаточно двух документов — паспорта и водительского удостоверения;
  • подать заявку можно онлайн;
  • клиент может приобрести машину в любом автосалоне;
  • кредит можно взять без первоначального взноса и дополнительных страховок;
  • досрочное погашение возможно без комиссии и согласования с банком;
  • для регистрации машины в качестве залога можно прислать в банк копию СТС;
  • если у заемщика нет карты банка, ее выдадут в подарок — обслуживание по ней бесплатное, снять наличные можно без комиссии. А ещё владелец получает кэшбэк бонусами за покупки;
  • при заключении договора стоимость авто фиксируется и не повышается из-за курса валют или политики бренда.

В подарок Тинькофф Банк оформляет автовладельцам карту с кешбэком, бонусы за любые покупки по ней можно менять на деньги:

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  • 10% за АЗС и любые полисы Тинькофф Страхования;
  • 5% за автосервис, запчасти, платные дороги, мойки;
  • 1% за другие покупки;
  • 1 бонус = 1 руб. для автоуслуг, 1,5 бонуса = 1 руб. для покупок на АЗС.

Узнать подробности, подать заявку и оформить автокредит можно на сайте.

Автомобили Банки Деньги Кредитование Финансы Экономика

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