Тинькофф напомнил об удобстве использования автокредита
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В Тинькофф Банке оформить кредит на авто можно онлайн по двум документам, а для оплаты клиентам дарят карты с кешбэком
Автокредит на новый автомобиль в Тинькофф Банке можно взять на срок до пяти лет по ставке от 14,9 % годовых. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей. Рассчитать ежемесячный платеж и оформить договор можно онлайн.
Выгоды, доступные при оформлении автокредита в Тинькофф Банке:
- для подачи заявки не нужна справка о доходах и поручитель, достаточно двух документов — паспорта и водительского удостоверения;
- подать заявку можно онлайн;
- клиент может приобрести машину в любом автосалоне;
- кредит можно взять без первоначального взноса и дополнительных страховок;
- досрочное погашение возможно без комиссии и согласования с банком;
- для регистрации машины в качестве залога можно прислать в банк копию СТС;
- если у заемщика нет карты банка, ее выдадут в подарок — обслуживание по ней бесплатное, снять наличные можно без комиссии. А ещё владелец получает кэшбэк бонусами за покупки;
- при заключении договора стоимость авто фиксируется и не повышается из-за курса валют или политики бренда.
В подарок Тинькофф Банк оформляет автовладельцам карту с кешбэком, бонусы за любые покупки по ней можно менять на деньги:
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- 10% за АЗС и любые полисы Тинькофф Страхования;
- 5% за автосервис, запчасти, платные дороги, мойки;
- 1% за другие покупки;
- 1 бонус = 1 руб. для автоуслуг, 1,5 бонуса = 1 руб. для покупок на АЗС.
Узнать подробности, подать заявку и оформить автокредит можно на сайте.
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