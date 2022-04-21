Роскомнадзор в ЮФО выписал за год штрафов на 25 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 2021 году Роскомнадзор по ЮФО насчитал почти 5,5 тыс. нарушений и выписал штрафов на 25 млн рублей

Роскомнадзор по ЮФО 21 апреля отчитался за свою работу в 2021 году, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Кубани. Руководитель ведомства Игорь Сидоров сказал, что основными направлениями деятельности были формирование безопасной среды для оборота достоверной информации и Единой сети электросвязи.

За год РКН выявил 5 тыс. 496 нарушений законодательства, выдал 23 предписания, составил 4 тыс. 843 протокола об административных правонарушениях и вынес 360 представлений об устранении причин правонарушений. Общая сумма штрафов за нарушения превысила 25 млн рублей.

Сидоров рассказал, что работа по блокировке сайтов с экстремистскими материалами проводится вместе с полицией. Для этого направления создали специальную единую автоматизированную информационную систему — Единый реестр запрещенных сайтов. 

Как писали Юга.ру, в 2022 году в России заблокировали ряд независимых СМИ, в том числе региональных. В Краснодарском крае заблокировал «Голос Кубани», «Свободные Медиа», и «Новые известия». Но последних разблокировали спустя некоторое время.

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