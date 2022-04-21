Экологи нашли в Геленджике два памятника природы, которые используются не по назначению

Экологи Краснодарского отделения РГО нашли в лесу под Геленджиком родник, который кто-то огородил забором

В Геленджике экологи проверили местные гидрологические памятники природы. Оказалось, что один из них огорожен забором, что ограничивает доступ к памятнику, у второго — не соблюдается охранный режим (там нашли следы пикников). По словам руководителя природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светланы Литвинской, родник на мысе Тонком в Геленджике не используется по своему назначению. Хотя это памятник природы. Речь идет о скважине Солнцедарского месторождения лечебно-питьевых вод. Кроме того, его кто-то огородил забором.

По данным сайта особо охраняемых природных территорий России, эта территория входит в список региональных гидрологических памятников природы. Родник имеет действующий статус особо охраняемой территории. Памятник природы был создан в 1981 году для сохранения месторождения лечебно-питьевых вод. Вода из родника может быть использована для внутреннего и наружного применения при заболеваниях органов пищеварения, сердечно-сосудистой системы, нарушения обменных процессов. По документам, охрану и функционирование памятника обеспечивают минприроды Краснодарского края и управление особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края.

Еще один родник — скважина Южно-Геленджикского месторождения столовых вод (в 2006 году Краснодарнедра хотели выставить месторождение минеральных вод на аукцион. С тех пор информации по этому поводу нет) — у подножья Маркотхского хребта на окраине города — тоже вызывает вопросы. «Памятник природы не производит благоприятного впечатления. Охранный режим не обеспечивается из-за неблагоприятной окружающей ситуации», — сказала Светлана Литвинская.

По данным сайта особо охраняемых природных территорий России, это тоже действующий памятник природы. Его создали для сохранения месторождения столовых вод, обладающих ценными лечебными свойствами в 1975 году. Вода из него рекомендована к применению как лечебно-питьевая.

Напомним, ранее экологи побывали на особо охраняемом Остров Масленицы в Краснодаре. Выяснилось, что он тоже недостаточно охраняется, несмотря на статус. Позже в администрации города пообещали навести там порядок.