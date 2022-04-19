В Мостовском районе хотят сделать природный парк на горном плато около поселка Псебай
Власти Кубани хотят дать защитный статус землям недалеко от поселка Псебай, чтобы сделать там природный парк
19 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края заявила о необходимости «взять под защиту» горное плато, которое протянулось вдоль поселка Псебай в Мостовском районе. По словам вице-губернатора края Сергея Болдина, это поможет защитить природу от вырубки и застройки. Но создание там парка — это лишь планы. Границы особо охраняемой территории еще не определены. Примерные сроки этой работы не называются.
Сам природный парк планируют назвать «Хребет Герпегем» — историческое название этого места. Длина хребта составляет 18 км.
Здесь встречаются различные полезные ископаемые — разведаны месторождения гипса и известняка, стекольных песков, соли, песчано-гравийной смеси и многие другие. Территория отличается богатой флорой и фауной, говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.
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