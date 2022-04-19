В Мостовском районе хотят сделать природный парк на горном плато около поселка Псебай

19 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края заявила о необходимости «взять под защиту» горное плато, которое протянулось вдоль поселка Псебай в Мостовском районе. По словам вице-губернатора края Сергея Болдина, это поможет защитить природу от вырубки и застройки. Но создание там парка — это лишь планы. Границы особо охраняемой территории еще не определены. Примерные сроки этой работы не называются.

Ранее Юга.ру писали, что экологи обследовали особо охраняемый Остров Масленицы в Краснодаре и пришли к выводу, что он не особо и охраняется. Территория острова захламлена и используется местными для пикников. При этом там нашли следы костров и пожаров. Власти Краснодара пообещали навести там порядок, но не сказали, когда это случится. Еще выяснилось, что оттуда украли шлагбаум, который перегораживал въезд на остров. Остров Масленицы стал особо охраняемой природной территорией в 2021 году.