В Мостовском районе хотят сделать природный парк на горном плато около поселка Псебай

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта www.google.com/maps
    © Скриншот с сайта www.google.com/maps

Власти Кубани хотят дать защитный статус землям недалеко от поселка Псебай, чтобы сделать там природный парк

19 апреля пресс-служба администрации Краснодарского края заявила о необходимости «взять под защиту» горное плато, которое протянулось вдоль поселка Псебай в Мостовском районе. По словам вице-губернатора края Сергея Болдина, это поможет защитить природу от вырубки и застройки. Но создание там парка — это лишь планы. Границы особо охраняемой территории еще не определены. Примерные сроки этой работы не называются.

Сам природный парк планируют назвать «Хребет Герпегем» — историческое название этого места. Длина хребта составляет 18 км.

Здесь встречаются различные полезные ископаемые — разведаны месторождения гипса и известняка, стекольных песков, соли, песчано-гравийной смеси и многие другие. Территория отличается богатой флорой и фауной, говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.

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Ранее Юга.ру писали, что экологи обследовали особо охраняемый Остров Масленицы в Краснодаре и пришли к выводу, что он не особо и охраняется. Территория острова захламлена и используется местными для пикников. При этом там нашли следы костров и пожаров. Власти Краснодара пообещали навести там порядок, но не сказали, когда это случится. Еще выяснилось, что оттуда украли шлагбаум, который перегораживал въезд на остров. Остров Масленицы стал особо охраняемой природной территорией в 2021 году.

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В Мостовском районе хотят сделать природный парк на горном плато около поселка Псебай
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