Сбер обсудил с предпринимателями юга России развитие бизнеса в новых условиях

В рамках проекта «PRO Бизнес. Возможности в новых условиях» Сбер поговорил с предпринимателями Юга России о перспективах развития, новых точках роста и господдержке

«PRO Бизнес. Возможности в новых условиях» — часть большого онлайн-проекта Юго-Западного СберБанка, стартовавшего в январе 2022 года. На встрече владельцы и топ-менеджеры малого, среднего и крупного бизнеса южных регионов России обсудили с представителями Сбера господдержку российских компаний и особенности ведения бизнеса в современных условиях.

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«Умение правильно анализировать ситуацию часто даёт бизнесу те самые точки роста, которые затем перерастают в лидерство во всей отрасли или в своём локальном сегменте. Постепенно становится очевидным, что российская экономика имеет высокий уровень диверсификации. Уверен, что число импортозамещающих южных предприятий будет расти. Задача банков сегодня состоит в обеспечении финансовых составляющих — проведения расчетов, кредитной поддержки и оказания помощи в поиске логистических цепочек для бизнеса. Мы продолжаем анализировать мировые и региональные рынки и готовы оперативно делиться информацией с нашими клиентами, потому что только совместными усилиями возможно выстроить новую, более развитую и сбалансированную экономику», — отметил старший управляющий-директор Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Сегодня Сбер помогает бизнесу в решении самых разных вопросов и задач — от особенностей оформления командировок, перестройки логистики и взаиморасчётов с сетями-партнёрами до комплексной оценки бизнес-проектов в перспективных отраслях экономики.

Евгений Титов

«Совместно с региональными правительствами и бизнес-сообществом мы продолжаем формировать благоприятный для импортозамещения бизнес-климат и создаем новые комьюнити для выхода южных компаний на новые рынки. Сейчас стратегический трек у бизнеса стал короче, но мы вместе трансформируем клиентские стратегии развития. Эта работа в режиме 24/7 уже даёт весомый результат. В первую очередь за счёт нашей уникальной отраслевой экспертизы и возможности дать бизнесу десятки готовых решений и сервисов для роста даже в современных реалиях. Цифровая экосистема Сбера помогает надёжно защитить и приумножить ресурсы компаний, быстро получить господдержку, проще и быстрее выйти на «полки» новых электронных торговых площадок и максимально быстро переориентировать международную торговлю. Нам очень важно быть в прямом диалоге с клиентами вместе искать пути развития и новые рынки. Поэтому такие встречи будут продолжаться», — сказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов.

В онлайн-дискуссии также участвовали представители компаний экосистемы Сбера Bi.Zone, SberCloud и СберАналитика. Они рассказали о цифровой трансформации бизнеса, кибербезопасности, аналитике рынков и о развитии надёжных систем расчётов с поставщиками и клиентами.