«Ростелеком» на два года заморозил цены на сервисы для предпринимателей

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» запустил скидки на самые популярные цифровые решения и на два года зафиксировал интернет-тарифы для малого и среднего бизнеса

До конца 2022 года предприниматели могут подключить специальные предложения «Ростелекома». Вот какие опции запустили для поддержки малого и среднего бизнеса:

  • стоимость тарифов линейки «Скорость» (до 300 Мб/с) заморозили на два года;
  • облачные сервисы «Виртуальная АТС» и «Видеонаблюдение» при одновременном подключении интернета можно оформить со скидкой 50%;
  • спецтариф для услуги «8-800»: если подключить ее вместе с мобильной связью «Ростелекома», минута входящего вызова будет стоить 2 рубля;
  • другие спецтарифы также будут действовать без изменений в течение двух лет.

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«Российская экономика проходит очередные испытания, которые отражаются на всех сегментах рынка. Как цифровой партнер для бизнеса и государства, «Ростелеком» обладает большим опыт поддержки клиентов любого масштаба. Сегодня мы делаем акцент на сегменте малого и среднего предпринимательства, предлагая его представителям надежные и технологичные решения, которые помогут без дополнительных затрат сохранять фокус на главном — непрерывности и безопасности производства и заботе о клиентах. Продукты цифровой экосистемы «Ростелекома» на специальных условиях — наш вклад в развитие важнейшего сегмента рынка, которым, без сомнения, является МСП», — подчеркнул старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.

Подробные условия акций доступны на сайте компании.

Интернет Малый и средний бизнес поддержка малого бизнеса Ростелеком Связь Цены

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