«Ростелеком» на два года заморозил цены на сервисы для предпринимателей

«Российская экономика проходит очередные испытания, которые отражаются на всех сегментах рынка. Как цифровой партнер для бизнеса и государства, «Ростелеком» обладает большим опыт поддержки клиентов любого масштаба. Сегодня мы делаем акцент на сегменте малого и среднего предпринимательства, предлагая его представителям надежные и технологичные решения, которые помогут без дополнительных затрат сохранять фокус на главном — непрерывности и безопасности производства и заботе о клиентах. Продукты цифровой экосистемы «Ростелекома» на специальных условиях — наш вклад в развитие важнейшего сегмента рынка, которым, без сомнения, является МСП», — подчеркнул старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.