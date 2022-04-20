На Кубани снова объявили штормовое предупреждение из-за дождей

Синоптики обещают 20 апреля в Краснодарском крае ливни и ветер до 20 м/с

В Краснодаре утром 20 апреля 11 °С и небольшой дождь. Днем температура поднимется до 13 °С, будет облачно, без осадков. По данным сервиса «Яндекс.Погода» магнитное поле спокойное, а ультрафиолетовый индекс равен 6.

По краю до конца суток действует штормовое предупреждение. Местами ожидаются ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах выше 2500 метров лавиноопасно.

Температура воздуха 11-16 °С, ветер западный 6-11 м/с, местами 15-18 м/с. В Славянске-на-Кубани и Лабинске 13 °С, Кропоткине 14 °С, а в Крымске и Белореченске 11 °С

На Черноморском побережье 8-13 °С. В Сочи 10 °С и дождь, в Анапе и Геленджике 11 °С, облачно без осадков.