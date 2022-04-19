Адыгея получит более 15 млн рублей на поддержку промышленных компаний

Адыгея

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Докапитализация регионального фонда поддержки промышленных компаний поможет бизнесу Адыгеи сохранить объемы производства и штат сотрудников

Президент России Владимир Путин поручил предоставить регионам средства на докапитализацию фондов развития промышленности и лизинговых компаний. Правительство РФ утвердило распределение дополнительных федеральных средств из резервного фонда российского кабмина. Адыгея на эти цели получит свыше 15,2 млн рублей.

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«Дополнительные средства минимизируют воздействие негативных факторов, возникших в связи с санкционным давлением. Важно, чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил трудовые коллективы», — сказал Мурат Кумпилов.

По словам депутата госдумы от Адыгеи Владислава Резника, докапитализация республиканского фонда развития промышленности позволит предприятиям компенсировать до 90% затрат на уплату процентов по кредитам.

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«В сложившихся непростых экономических условиях важна бесперебойная работа промышленных предприятий, выпуск импортозамещающей продукции. Поэтому президент РФ по итогам мартовского совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству обеспечить за счет федеральных средств докапитализацию региональных фондов развития промышленности», — отметил Владислав Резник.

Как писали ранее Юга.ру, глава Адыгеи поставил ряд задач для поддержки экспортеров республики.

Малый и средний бизнес Мурат Кумпилов поддержка малого бизнеса Промышленность

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