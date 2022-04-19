В Гуамке из-за мангала сгорел пансионат

Днем 18 апреля в соцсетях очевидцы сообщили о пожаре в хуторе Гуамка. На улице Клубной загорелся пансионат «Большая медведица». На кадрах из телеграм-каналов видно огромное пламя, охватившее здание, и клубы черного дыма. После того как огонь потушили, от здания остались только деревянные балки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что пожар начался около 14:35, пожарные прибыли на место в 15:35. Они установили, что огонь охватил 600 кв. метров.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку помещения и эвакуировали 15 человек до приезда спасателей. Огонь локализовали в 17:05. В 21:30 закончили ликвидировать последствия пожара. На соседние строения огонь не перекинулся. Всего пансионат тушили 48 человек с помощью 14 единиц спецтехники.

В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали ТАСС, что предположительно причиной пожара стал огонь с мангала. Из-за сильного ветра он перекинулся на здание, которое в итоге полностью сгорело.