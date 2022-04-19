В Ейске полицейский угрожал знакомому делом об изнасиловании ради 700 тыс. рублей

19 апреля в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Ейский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве. По этому делу проходил бывший сотрудник полиции с двумя друзьями, которые на разных стадиях помогали ему ввести в заблуждение их знакомого ради 700 тыс. рублей.

По данным суда, в августе 2021 года все трое решили забрать 700 тыс. рублей у их знакомого. Для этого один из них (на тот момент старший следователь СО МВД России по Ейскому району) сделал поддельное постановление о возбуждении против мужчины уголовного дела по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и подписал его от имени следователя СК. Через некоторое время фотография этого постановления пришла на телефон их предполагаемой жертве. За 700 тыс. рублей они предлагали это уголовное дело закрыть. В итоге потерпевший согласился передать деньги.

5 августа 2021 года двоих друзей полицейского задержали при передаче денег. Позже был задержан и сам сотрудник МВД.