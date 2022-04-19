В Ейске полицейский угрожал знакомому делом об изнасиловании ради 700 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ейский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции и его подельникам, которые хотели заработать 700 тыс. рублей с помощью поддельного дела об изнасиловании

19 апреля в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что Ейский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве. По этому делу проходил бывший сотрудник полиции с двумя друзьями, которые на разных стадиях помогали ему ввести в заблуждение их знакомого ради 700 тыс. рублей.

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По данным суда, в августе 2021 года все трое решили забрать 700 тыс. рублей у их знакомого. Для этого один из них (на тот момент старший следователь СО МВД России по Ейскому району) сделал поддельное постановление о возбуждении против мужчины уголовного дела по ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и подписал его от имени следователя СК. Через некоторое время фотография этого постановления пришла на телефон их предполагаемой жертве. За 700 тыс. рублей они предлагали это уголовное дело закрыть. В итоге потерпевший согласился передать деньги.

5 августа 2021 года двоих друзей полицейского задержали при передаче денег. Позже был задержан и сам сотрудник МВД.

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Уже бывший полицейский в итоге получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Его подельники — 1 год и 6 месяцев колонии общего режима и 1 год условно с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, что в 2021 году полицейские из Ейского района обвинили начальство в коррупции и пожаловались в администрацию президента.

Ранее Юга.ру писали, что в Гулькевичском районе сотрудника полиции обвиняют в том, что он ударил участника судебного процесса на глазах у судьи и прокурора. Поводом для такой реакции послужила негативная оценка в адрес полицейского.

Красноармейский район Мошенничество Полиция Суд

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В Ейске полицейский угрожал знакомому делом об изнасиловании ради 700 тыс. рублей

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