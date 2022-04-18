На Кубани полицейский ударил ответчика во время судебного заседания

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Гулькевичском районе сотрудника полиции обвиняют в превышении должностных полномочий. Он ударил участника судебного процесса на глазах у судьи и прокурора

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края 18 апреля сообщила, что ведомство направило в районный суд Гулькевичского района уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» против уже бывшего полицейского.

По данным прокуратуры, 41-летний мужчина, который тогда работал инспектором территориального отдела полиции, во время судебных прений ударил ответчика. Сам сотрудник полиции принимал участие в процессе со стороны истца. Поводом для такой реакции послужила негативная оценка в адрес полицейского.

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После проверки полицейского уволили по отрицательным мотивам, это случилось в феврале 2022 года. Теперь бывшему полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы. 

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре журналиста, который пожаловался на избиение полицейскими, осудили за «неповиновение сотрудникам полиции». Журналист издания CBS Media Владислав Крамской 21 января рассказал, что его избили и задержали сотрудники полиции на улице имени Александры Приймак.

Гулькевичский район Полиция Прокуратура Суд

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