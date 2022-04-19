Стартовал бесплатный онлайн-марафон для предпринимателей юга России

С 18 по 20 апреля пройдут три вебинара по адаптации бизнеса к новым реалиям от Деловой среды (входит в экосистему Сбера). Поучаствовать можно бесплатно по предварительной регистрации

Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, чтобы сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые возможности в турбулентный период. Интенсив поможет перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

Старт программы — 18 апреля в 19:00. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о программе и спикерах можно на официальном сайте марафона.

Светлана Гладкина директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка

«Сегодня Сбер не только предлагает комплекс решений, сервисов и программ господдержки для малого и микро-бизнеса южных регионов, но и в партнёрстве с Деловой средой приглашает к участию в бесплатном трехдневном интенсиве. Уверена, здесь наши клиенты, а также те, кто только планирует открыть своё дело, узнают много отраслевых секретов продвижения и работы с командой, получат ценные в современных реалиях навыки от федеральных и международных бизнес-тренеров и экспертов», — отметила директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка Светлана Гладкина.

Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным дисциплинам:

Читайте также: Сбер предложил бесплатную систему управления торговлей на маркетплейсах для малого бизнеса

Анна Бочарова — эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж;

Николай Смирнов — эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг»;

Максим Манахов — экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», AdamAdvanceSystems (Израиль) и BladesTechInc (Израиль).

Трехдневный интенсив даст знания и инструменты для решения трёх главных задач, стоящих перед предпринимателями сегодня:

Читайте также: Сбер поможет молодежи создать свой технологический бизнес

как сориентироваться в неопределённости и построить план действий;

откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов;

как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов.

Марафон «Адаптация бизнеса к новым реалиям» полезен не только предпринимателям, но и руководителям, которые ищут альтернативные каналы продвижения товаров и услуг, планируют запустить рекламу без сайта и заинтересованы в слаженной работе отдела продаж.