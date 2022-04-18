Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил выставку, посвященную съемкам фильма «Графиня Аиссе»

Выставка костюмов, аксессуаров и предметов быта, созданных к съемкам фильма начала работать в Северокавказском филиале государственного музея искусства народов Востока

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с писателем Исхаком Машбашем, по книге которого создается фильм, посетили выставку и ознакомились с представленными экспонатами. Об истории создания экспозиции рассказала директор филиала музея Востока Аминат Сообцокова.

Автором костюмов к фильму выступила известный российский художник Тамара Сеферян, работавшая в подготовке многочисленных картин российского кинопроката. Среди них: «Русский ковчег», «Гадкие лебеди», «Роль», «Яр», «Небесный верблюд» и многие другие. В 2004 году она была награждена премией «Ника» за лучшую работу художника по костюмам.

Также было отмечено, что костюмы к фильму «Графиня Аиссе» были пошиты в Санкт-Петербургских мастерских «Милые мастера». Генеральным продюсером картины выступил известный меценат, экс-президент Адыгеи Хазрет Совмен. Различные эпизоды киноповествования были сняты в Санкт-Петербурге, Гатчине, Турции и Франции.

«Сюжет романа, основанный на реальных событиях, является частью истории адыгов. Черкешенка Айшет, волею трагических событий попавшая во Францию, стала известна всему миру как графиня Аиссе. Ее уникальное эпистолярное наследие было названо «маленьким шедевром» французской литературы, а сам Вольтер говорил о ней как о «черкесской нимфе», чье творчество прочно вошло в золотой фонд французской классики. Надеюсь, что фильм, где были использованы эти интересные костюмы и предметы быта, придется по вкусу искушенному зрителю не только в Адыгее и России, но и далеко за пределами страны», — сказал Мурат Кумпилов.

Над созданием полнометражного фильма работали две российские кинокомпании «Орел» и «Ракурс». Режиссером-постановщиком выступил заслуженный деятель искусств РФ Александр Муратов, сценаристом — Марина Сасина.

В главной роли снялась актриса театра «Гоголь-Центр» Светлана Мамрешева — черкешенка из Кабардино-Балкарии. Маленькую Айшет сыграла Диана Яхутль — девочка из Адыгеи, а роли ее дедушки и бабушки — артисты Национального театра Адыгеи, заслуженные артисты России Заурбий Зехов и Мариет Уджуху.