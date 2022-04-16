На Кубани в лобовом ДТП погиб 19-летний студент, возвращавшийся домой после учебы

В Белореченском районе 15 апреля около 14:40 на 39 км трассы Гурийская — Черниговская — Рязанская произошло лобовое ДТП. Столкнулись иномарка и отечественная легковушка.

По предварительным данным, 75-летний водитель Renault Duster предположительно на закругленном участке дороги нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Priora, сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

За рулем Lada Priora находился 19-летний студент, который возвращался домой из Апшеронска после занятий в колледже. Он погиб на месте. Водителя Renault доставили в центральную районную больницу Белореченска.