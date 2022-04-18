В Майкопе пройдет шествие «Бессмертного полка»

Адыгея

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Рассказываем, какие еще мероприятия пройдут в Адыгее в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

С 1 по 9 мая в республике пройдут праздничные встречи, выставки и культурно-массовые акции.

Среди основных намеченных мероприятий:

  • торжественное собрание и праздничный концерт в госфилармонии;
  • церемония возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа;
  • шествие «Бессмертного полка»;
  • организация «полевой кухни», праздничных гуляний и выступлений творческих коллективов на городских площадках;
  • республиканские скачки;
  • праздничный фейерверк.

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В этом году в памятном шествии планируют принять участие около 20 тыс. человек. Впервые в составе «Бессмертного полка» пройдут 58 юнармейцев с портретами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев Адыгеи.

В 2021 году большинство акций прошли в онлайн-формате. 10 из 89 фронтовиков смогли лично поприсутствовать на праздничном концерте. В шествии «Бессмертного полка» прошли юнармейцы и курсанты-летчики с портретами героев войны.

К празднику ветераны традиционно получат подарки, продуктовые корзины и поздравления с участием партийцев, региональных и муниципальных органов власти.

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«В период пандемии мы не могли организовывать масштабные массовые мероприятия. Сейчас эпидобстановка значительно лучше, и важно, чтобы празднование Дня Победы было проведено достойно, с учетом всех мер безопасности. Люди соскучились по таким событиям, и необходимо, чтобы все запланированные образовательные, социальные и патриотические акции, а также концертные программы были качественно подготовлены и проведены», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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