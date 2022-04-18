В Майкопе пройдет шествие «Бессмертного полка»

Рассказываем, какие еще мероприятия пройдут в Адыгее в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

С 1 по 9 мая в республике пройдут праздничные встречи, выставки и культурно-массовые акции. Среди основных намеченных мероприятий: торжественное собрание и праздничный концерт в госфилармонии;

церемония возложения венков и цветов на центральном мемориале Майкопа;

шествие «Бессмертного полка»;

организация «полевой кухни», праздничных гуляний и выступлений творческих коллективов на городских площадках;

республиканские скачки;

праздничный фейерверк.

В этом году в памятном шествии планируют принять участие около 20 тыс. человек. Впервые в составе «Бессмертного полка» пройдут 58 юнармейцев с портретами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы — уроженцев Адыгеи.

В 2021 году большинство акций прошли в онлайн-формате. 10 из 89 фронтовиков смогли лично поприсутствовать на праздничном концерте. В шествии «Бессмертного полка» прошли юнармейцы и курсанты-летчики с портретами героев войны.

К празднику ветераны традиционно получат подарки, продуктовые корзины и поздравления с участием партийцев, региональных и муниципальных органов власти.