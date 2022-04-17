Черное море «покраснело» у берегов Анапы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот публикации в телеграм-канале Anapa, https://t.me/anapa_post
    © Скриншот публикации в телеграм-канале Anapa, https://t.me/anapa_post

16 апреля очевидцы сфотографировали покрасневшую воду Черного моря у берегов Анапы

Телеграм-канал Anapa выложил несколько фотографий, на которых видна окрасившаяся красным вода у берегов Черного моря в Анапе.

Одна из возможных причин такого явления — обилие фрагментов мелких макрофитов из отдела Rodophyta, которые называют красными водорослями. В большом количестве они способны визуально «покрасить» воду. Они появляются у берегов после штормов или просто сильного ветра, поднимающего волнение на море.

А мы вспоминаем текст Юга.ру об обитателях Черного моря, которых вполне можно встретить в течение всего курортного сезона или только в определенное время года. От дельфинов в Благовещенской до рапанов, от мраморных крабов до морских дракончиков. Обязательно перечитайте наш материал, чтобы узнать, кто из морских жителей безопасен для человека, а кто может причинить вполне ощутимый вред, если случайно наткнуться на него. И нет — не медузы самые опасные в этом рейтинге.

Анапа Черное море

Новости

Водитель Lada спровоцировал ДТП воскресным утром в Краснодаре
Черное море «покраснело» у берегов Анапы
В Мостовском районе разбился вертолет Ми-2
Прохладные ночи и теплые дни ждут краснодарцев с 17 по 19 апреля
В здании Mr. Drunke bar и доме, где жил Жлоба, утвердили предметы охраны культурного наследия
На трассу М-4 «Дон» в районе Геленджика сошел оползень

Лента новостей

«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
13 апреля, 13:17
«Это жизнь не с аутизмом, а с ребенком»
Родные краснодарцев с аутизмом озвучили дискуссию о ПНИ
Едете в горы Сочи весной?
13 апреля, 08:35 Партнерский
Едете в горы Сочи весной?
Рассказываем, как работают лавинщики и зачем брать с собой бипер
Кофе, библиотека и умные камеры
13 апреля, 13:31 Партнерский
Кофе, библиотека и умные камеры
Репортаж из первого фиджитал-офиса Альфа-Банка в Краснодаре

Реклама на сайте