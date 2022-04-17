Черное море «покраснело» у берегов Анапы

Одна из возможных причин такого явления — обилие фрагментов мелких макрофитов из отдела Rodophyta, которые называют красными водорослями. В большом количестве они способны визуально «покрасить» воду. Они появляются у берегов после штормов или просто сильного ветра, поднимающего волнение на море.

А мы вспоминаем текст Юга.ру об обитателях Черного моря, которых вполне можно встретить в течение всего курортного сезона или только в определенное время года. От дельфинов в Благовещенской до рапанов, от мраморных крабов до морских дракончиков. Обязательно перечитайте наш материал, чтобы узнать, кто из морских жителей безопасен для человека, а кто может причинить вполне ощутимый вред, если случайно наткнуться на него. И нет — не медузы самые опасные в этом рейтинге.