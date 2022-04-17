Водитель Lada спровоцировал ДТП воскресным утром в Краснодаре

Утром в воскресенье в социальных сетях появились фото и видео очевидцев ДТП на ул. Ставропольской. На них видно, что столкнулись автомобили, ехавшие по ул. Ставропольской со стороны ул. Ким в сторону ул. Вишняковой. Скорость движения очевидно была высокой — оба авто сильно смяты.

На место прибыли полицейские, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи.

В 7:05 64-летний местный житель, управляя автомобилем марки Lada Vesta при перестроении в левую полосу не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю марки Audi под управлением 33-летнего местного жителя. Пострадали четыре человека — водитель Lada и трое его пассажиров. Водитель и его 34-летняя пассажирка находятся в больнице. Вторая пассажирка и восьмилетняя девочка получили медицинскую помощь и смогли уехать домой. Идет административное расследование, рассказал журналистке Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.