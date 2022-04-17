Водитель Lada спровоцировал ДТП воскресным утром в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Скриншот публикации телеграм-канала «Типичный Краснодар»
    © Скриншот публикации телеграм-канала «Типичный Краснодар»

Утром 17 апреля в Краснодаре на улице Ставропольской столкнулись два легковых автомобиля

Утром в воскресенье в социальных сетях появились фото и видео очевидцев ДТП на ул. Ставропольской. На них видно, что столкнулись автомобили, ехавшие по ул. Ставропольской со стороны ул. Ким в сторону ул. Вишняковой. Скорость движения очевидно была высокой — оба авто сильно смяты.

На место прибыли полицейские, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи.

В 7:05 64-летний местный житель, управляя автомобилем марки Lada Vesta при перестроении в левую полосу не уступил дорогу имевшему преимущество автомобилю марки Audi под управлением 33-летнего местного жителя. Пострадали четыре человека — водитель Lada и трое его пассажиров. Водитель и его 34-летняя пассажирка находятся в больнице. Вторая пассажирка и восьмилетняя девочка получили медицинскую помощь и смогли уехать домой. Идет административное расследование, рассказал журналистке Юга.ру начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

За несколько дней на Кубани произошло как минимум два смертельных ДТП. 13 апреля в станице Отрадненской водитель Mercedes на высокой скорости ехал по встречной полосе и врезался в Nissan, водитель «Ниссана» погиб на месте. 15 апреля на трассе в районе Белореченска пожилой водитель Renault Duster выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору», которой управлял студент. Юноша погиб на месте.

ДТП Краснодар

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Водитель Lada спровоцировал ДТП воскресным утром в Краснодаре
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