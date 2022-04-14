На Кубани Mercedes устроил лобовое ДТП. Водитель встречного автомобиля погиб на месте

В станице Отрадной во время лобового ДТП погиб человек. Еще двое госпитализированы

ДТП произошло 13 апреля в станице Отрадненской на улице Первомайской. Видео столкновения опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как на большой скорости черный автомобиль ехал по встречной полосе и врезался в другую машину. От удара их откинуло на автобусную остановку.

В пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 18:00. По предварительным данным, 34-летний водитель Mercedes Benz выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai.

В результате 45-летний водитель Nissan погиб на месте. Водителя Mercedes и его 39-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре около 6:00 11 апреля на перекрестке улиц Садовой и МОПР произошло ДТП. Один из автомобилей перевернулся на трамвайные рельсы. Два человека пострадали.