На Кубани Mercedes устроил лобовое ДТП. Водитель встречного автомобиля погиб на месте

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chpkrasnodara
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Краснодара», t.me/chpkrasnodara

В станице Отрадной во время лобового ДТП погиб человек. Еще двое госпитализированы

ДТП произошло 13 апреля в станице Отрадненской на улице Первомайской. Видео столкновения опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как на большой скорости черный автомобиль ехал по встречной полосе и врезался в другую машину. От удара их откинуло на автобусную остановку.

В пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю журналисту Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 18:00. По предварительным данным, 34-летний водитель Mercedes Benz выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai.

В результате 45-летний водитель Nissan погиб на месте. Водителя Mercedes и его 39-летнего пассажира госпитализировали с травмами.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре около 6:00 11 апреля на перекрестке улиц Садовой и МОПР произошло ДТП. Один из автомобилей перевернулся на трамвайные рельсы. Два человека пострадали.

ДТП Отрадненский район смерть

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