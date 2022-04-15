Летом в Адыгее отдохнут более 6,8 тыс. детей

Адыгея

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  • © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Глава республики Мурат Кумпилов рассказал о летней оздоровительной кампании для детей в 2022 году

В 2022 году в целом по стране смогут отдохнуть в летних лагерях не менее 5 млн детей. Общий объём финансирования — 58,9 млрд рублей — на 20% больше, чем в 2021 году.

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В Адыгее в 2022 году планируют сотрудничество с тремя организациями отдыха и оздоровления детей на территории республики. В них смогут побывать 1957 детей. Кроме того, будет работать 91 лагерь дневного пребывания на базе школ для 4884 ребят.

Всего оздоровительная кампания охватит более 6,8 тыс. детей. На эти цели выделено около 71 млн. рублей.

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«В этом году отдых и оздоровление детей будет проходить в условиях смягчения ковидных ограничений. Это позволит вернуть практику проведения походов, экскурсий, концертов. Поручил профильным министерствам проработать для летних лагерей насыщенную культурно-досуговую программу. Вместе с тем, продолжим контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, чтобы не допустить очагов заражения. Отдельное внимание уделяем качеству меню — дети должны получать здоровое и сбалансированное питание», — отметил Мурат Кумпилов. 

Как писали ранее Юга.ру, в Адыгее открылась детская школа искусств № 1.

Дети Мурат Кумпилов отдых

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