В Краснодаре за день ветер повалил 14 деревьев

Спасатели убрали с улиц города 14 упавших деревьев после сильного ветра 14 апреля

15 апреля пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 14 апреля ветер повалил деревья и ветки, в том числе на улицах Коммунаров, Красной, Российской, Грибоедова, Чехова, Карасунской, Думенко, Таманской, Захарова, Ростовского Шоссе и Солнечной. Всего спасатели насчитали 14 упавших деревьев в городе. Заявки, поступающие от жителей, обрабатывали 24 спасателя и сотрудники электроснабжающих организаций — они убирали ветки с линий электропередач. Сегодня в городе продолжается наведение порядка.

Также спасатели убрали опасные элементы на крыше дома на улице Коммунаров, 209. Там 14 апреля сильным ветром сорвало часть кровли. Восстанавливать повреждения там будет управляющая компания.

Ранее Юга.ру писали, что 14 апреля в Краснодаре из-за сильного ветра в разных районах города стали падать деревья. На перекрестке улиц Октябрьской и Горького порывом ветра повалило рекламный щит на проходящего мимо человека.