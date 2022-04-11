Мэр Краснодара позвал горожан выйти на улицу 16 апреля и сделать уборку у дома
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко пригласил горожан и чиновников выйти на общегородской субботник
11 апреля пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала призыв мэра города. Андрей Алексеенко позвал горожан и чиновников выйти на общегородской субботник 16 апреля.
«Пока у нас остаются вопросы, касающиеся санитарного состояния города. Работа в этом направлении не прекращается, подключены все службы города, сотрудники администраций. По сложившейся традиции в эту субботу мы с горожанами вместе наведем порядок, как минимум, около своего дома. Чистый город начинается с чистого двора, и необходимо позаботиться о том, чтобы Краснодар стал именно таким — чистым и уютным городом», — сказал Алексеенко.
С 1 марта по 24 апреля в Краснодаре проходит марафон по наведению санитарного порядка на улицах города. В рамках этого марафона и пройдет субботник.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали навести порядок на Острове Масленицы после жалобы экологов, но не сказали, когда. До этого руководитель природоохранительной комиссии КРО «РГО» Светлана Литвинская приехала на Остров Масленицы, который в прошлом году признали особо охраняемой природной территорией, и увидела там мусор, собак, следы от костров и пожаров.