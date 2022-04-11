Мэр Краснодара позвал горожан выйти на улицу 16 апреля и сделать уборку у дома

11 апреля пресс-служба мэрии Краснодара опубликовала призыв мэра города. Андрей Алексеенко позвал горожан и чиновников выйти на общегородской субботник 16 апреля.

«Пока у нас остаются вопросы, касающиеся санитарного состояния города. Работа в этом направлении не прекращается, подключены все службы города, сотрудники администраций. По сложившейся традиции в эту субботу мы с горожанами вместе наведем порядок, как минимум, около своего дома. Чистый город начинается с чистого двора, и необходимо позаботиться о том, чтобы Краснодар стал именно таким — чистым и уютным городом», — сказал Алексеенко.

С 1 марта по 24 апреля в Краснодаре проходит марафон по наведению санитарного порядка на улицах города. В рамках этого марафона и пройдет субботник.