Волонтеры приглашают краснодарцев на субботник на Киргизских плавнях в микрорайоне Гидростроителей. Он пройдет 9 апреля
Волонтеры «Чистой среды» проведут 9 апреля субботник на территории зеленой зоны Киргизские плавни
В телеграм-канале движения «Чистая среда» опубликовали сообщение о субботнике 9 апреля, который пройдет в районе улицы Кружевной, 16. Волонтеры планируют убрать мусор на территории зеленой зоны Киргизские плавни, которая находится недалеко от Солнечного острова.
«На время уборки мы выдаем перчатки, мешки для мусора и футболки», — говорится в сообщении волонтеров.
Сбор желающих принять участие в акции пройдет в 10:00 рядом с улицей Кружевной. Записаться на уборку можно у организатора. Номер для связи: +7 918 659-05-44.
Ранее Юга.ру писали, что власти Краснодара пообещали прибраться на Острове Масленицы после жалобы экологов. Там хотят провести субботник, для уборки береговой линии.